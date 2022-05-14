Доменико Тедеско вывел «РБ Лейпциг» в Лигу чемпионов
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Сегодня, 14 мая, в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде «Арминия» играла с «РБ Лейпциг». Встреча завершилась ничьёй — 1:1.
Подопечные Доменико Тедеско набрали по итогам сезона 58 очков и квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Унион», набравший на очко меньше, в последнем матче сезона обыграл «Бохум» (3:2).
Напомним, 36-летний Тедеско возглавил немецкий клуб в декабре 2021 года. Тогда «РБ Лейпциг» шёл на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата.
В 20 матчах под руководством Тедеско в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» набрал 40 очков (12 побед, 4 ничьих, 4 поражения).
Напомним, с октября 2019 по май 2021 года Тедеско тренировал московский «Спартак».
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