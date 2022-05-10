Соболев: хотел забить «Лейпцигу», а затем написать Тедеско «сорри»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что связывался с главным тренером «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско после жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

«Я сразу написал ему смс: «Ждите». Он ответил, что надеется увидеть меня в хорошей форме. Очень хотелось забить «Лейпцигу» и пройти дальше. А потом написать Доменико: «Сорри». Слежу за его командой: в Бундеслиге она поднялась, в Лиге Европы дошла до полуфинала, в Кубке Германии остался один шаг до трофея.

Фраза про то, что мы могли бы выиграть Лигу Европы? Всё как обычно. Пошутил, а «раскачали» как серьёзное высказывание. Какая разница, что я теперь скажу? Могу сказать, что меня признали бы лучшим игроком всего турнира, Селихова — лучшим вратарём, и вообще символическая сборная Лиги Европы состояла бы полностью из спартаковцев. Как теперь проверить?



Но если серьёзно, то после первого места в группе с «Наполи» и «Лестером» мы действительно имели полное право мечтать о том, что пройдём в плей-офф очень далеко. Понятно, что в Лейпциге было бы невероятно тяжело. Но могли ведь «отпинаться» 1:1, как в Лестере, а дома была бы уже совсем другая игра. Реальный сценарий? Вполне», — передаёт слова Соболева пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

Команды должны были сыграть между собой, но УЕФА отстранила московский клуб от участия в соревновании.