Гильерме: много кто ушёл и бросил «Локо». Не скажу, что это помешало, но было обидно

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о событиях внутри команды.

«У нас был период, в котором произошло много изменений. Были негативные вещи: много кто ушёл, кто-то бросил команду. Не скажу, что нам это помешало, но было обидно. Таким образом мы узнали, кто с нами. Те, кто остался, относятся к клубу с уважением и респектом.

Сейчас у нас есть структура, про которую можно сказать, что мы доверяем. Нам комфортно работать. Скоро у нас будет сбор, и мы будем готовиться к новому сезону. Мы хотим, чтобы те, кто остался, писали новую историю «Локомотива», но я не могу обещать этого, потому что это зависит от многих вещей», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.