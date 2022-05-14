Привоз дня в РПЛ – Гильерме смешно подарил мяч Смолову! Что вообще происходит с вратарём?

Фёдор праздновать не стал. А «Локо» пора задуматься над возвращением в ворота Худякова.

Маринато Гильерме проводит один из самых блеклых сезонов за последние годы. Вратарь «Локомотива» пропускает в среднем больше гола за матч и провёл всего три встречи на ноль – ещё в сентябре 2021 года. В перенесённой игре 19-го тура с «Краснодаром», которая прошла 4 мая, Гильерме в начале второго тайма подставил Константина Марадишвили. Вратарь «Локомотива» подсунул мяч партнёру по команде, который находился под прессингом игроков «Краснодара». У полузащитника не было другого варианта, кроме как нарушить правила, и железнодорожники остались в меньшинстве.

Сегодня, 14 мая, Гильерме допустил аналогичную ошибку – на этот раз она привела к голу. Фёдор Смолов здорово подработал одним касанием мяч и пробил мимо вратаря «Локомотива». В знак уважения бывшему клубу форвард не стал праздновать свой уже 12-й гол в чемпионате России.

Стоит напомнить, что предыдущий матч чемпионата «Локомотив» провёл в воротах с Даниилом Худяковым и победил 1:0. Да и вообще у болельщиков железнодорожников должны быть претензии к Зауру Хапову касаемо выбора стартового голкипера – в последних четырёх матчах без Гильерме «Локо» выиграл три игры (обыграл «Ахмат», «Спартак» и «Рубин»). С ним – только один из четырёх.