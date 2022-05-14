Левандовски: сообщил клубу, что не хочу продлевать контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своей беседе со спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем.

«Я разговаривал с Хасаном и уже сообщил ему, что не хочу продлевать контракт. Теперь все должны думать о будущем. Я сказал Салихамиджичу, что если поступит предложение, то мы должны его обдумать», – цитирует Левандовского Sky Sport Germany.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».



Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 голов и сделал семь результативных передач.