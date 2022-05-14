Юрген Клопп повторил достижение Алекса Фергюсона
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Сегодня, 14 мая, «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» (0:0; 6:5) и выиграл Кубок Англии. Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первый подобный трофей в карьере. Это позволило немецкому специалисту повторить достижение сэра Алекса Фергюсона. Об этом сообщает Opta Sports в «Твиттере».
Немецкий специалист стал лишь вторым тренером в мире после Фергюсона, который выиграл с одной английской командой Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и чемпионат Англии.
80-летний Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв с командой 38 трофеев.
54-летний Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и с тех пор завоевал вместе с командой шесть трофеев.
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