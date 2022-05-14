Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп повторил достижение Алекса Фергюсона

Юрген Клопп повторил достижение Алекса Фергюсона
Комментарии

Сегодня, 14 мая, «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» (0:0; 6:5) и выиграл Кубок Англии. Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первый подобный трофей в карьере. Это позволило немецкому специалисту повторить достижение сэра Алекса Фергюсона. Об этом сообщает Opta Sports в «Твиттере».

Немецкий специалист стал лишь вторым тренером в мире после Фергюсона, который выиграл с одной английской командой Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и чемпионат Англии.

80-летний Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв с командой 38 трофеев.

54-летний Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и с тех пор завоевал вместе с командой шесть трофеев.

«Ливерпуль» взял ещё один трофей! Но потерял главную звезду перед финалом Лиги чемпионов «Ливерпуль» взял ещё один трофей! Но потерял главную звезду перед финалом Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022