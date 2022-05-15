«Мы счастливы, потому что мы чемпионы». Ди Мария прокомментировал победу над «Монпелье»

Аргентинский полузащитник «Пари-Сен Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал победу над «Монпелье» в матче 37-го тура чемпионата Франции (4:0).



«Мы контролировали игру от начала до конца в течение 90 минут. У нас было много моментов, мы много владели мячом. Мы счастливы, потому что показали, что мы чемпионы Франции. В конце сезона никогда не бывает легко, может быть небольшой спад. Но мы провели зрелищный матч как чемпионы и порадовали болельщиков», — приводит слова Ди Марии официальный сайт клуба.



Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира. «Монако» в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе «Марселя» 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает монегасков по результатам личных встреч.