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«Мы счастливы, потому что мы чемпионы». Ди Мария прокомментировал победу над «Монпелье»

«Мы счастливы, потому что мы чемпионы». Ди Мария прокомментировал победу над «Монпелье»
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Аргентинский полузащитник «Пари-Сен Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал победу над «Монпелье» в матче 37-го тура чемпионата Франции (4:0).

«Мы контролировали игру от начала до конца в течение 90 минут. У нас было много моментов, мы много владели мячом. Мы счастливы, потому что показали, что мы чемпионы Франции. В конце сезона никогда не бывает легко, может быть небольшой спад. Но мы провели зрелищный матч как чемпионы и порадовали болельщиков», — приводит слова Ди Марии официальный сайт клуба.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира. «Монако» в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе «Марселя» 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает монегасков по результатам личных встреч.

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