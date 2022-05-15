Эррера рассказал, когда мы увидим лучшую версию Месси в «ПСЖ»

Испанский полузащитник «Пари-Сен Жермен» Андер Эррера рассказал, когда мы увидим лучшую версию аргентинского форварда Лионеля Месси в французском клубе.



«Месси сыграл невероятно в матче с «Монпелье». Мы очень оптимистично настроены на счёт Лионеля. Я уверен, что мы увидим его лучшую версию после года адаптации в «ПСЖ». Играть с ним и тренироваться каждый день — одно удовольствие», – приводит слова Эрреры Amazon Prime.



Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира. «Монако» в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе «Марселя» 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает монегасков по результатам личных встреч.