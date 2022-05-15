Комбаров: «Зенит» приедет сюда не номер отбывать, а играть со «Спартаком» на победу

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о предстоящей игре 29-го тура РПЛ московского клуба с санкт-петербургским «Зенитом».



«Самое главное и ключевое слово здесь — принципиальные соперники. «Зенит» уже стал чемпионом. А «Спартак» должен завершить этот сезон на хорошей ноте. В РПЛ не очень хорошо было, кроме Лиги Европы. Должны перед своими болельщиками реабилитироваться, чтобы порадовать их. Тем более игра дома. «Зенит» в любом случае приедет сюда не номер отбывать, а тоже играть со своим принципиальным соперником, «Спартаком» на победу. Будет очень интересная игра.



Первый раз слышу о показе этого матча в кинотеатрах. В условиях блокировок начинают придумывать какие-то новые развлечения, новый вид досуга для народа. И это хорошо, я думаю!» — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.