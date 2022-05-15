Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге

Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. «Спартак» будет играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня.

Должна быть эмоциональная игра. Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдёт на второй план», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

В клипе «Спартака» к «Зениту» дед «пьёт бюджет» в доме-развалюхе. Разбор всех отсылок В клипе «Спартака» к «Зениту» дед «пьёт бюджет» в доме-развалюхе. Разбор всех отсылок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022