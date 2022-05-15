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«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 15 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 89 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (55) — на 7-м месте. «Горожане» также являются действующими чемпионами Англии.

В заключительном туре чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», а «Вест Хэм Юнайтед» проведёт встречу с «Брайтон энд Хоув Альбион».

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