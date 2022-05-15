Брат Федуна: будут ли у «Спартака» финансовые проблемы? Это к Леониду Арнольдовичу

Андрей Федун, брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о возможных финансовых проблемах команды.

«У нас есть спортивный директор, по поводу Бакаева разговаривайте с ним. Я болельщик, как и вы. Сижу и смотрю на футбольное поле. Иногда получаю удовольствие, иногда нет. Остальными делами занимаются специальные люди.



Будут ли у «Спартака» финансовые проблемы? Это к Леониду Арнольдовичу», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 мая, «Спартак» на домашнем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре РПЛ. Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).