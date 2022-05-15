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«Алания» уступила «Ротору» в матче 37-го тура ФНЛ, «Факел» обыграл «Металлург»

«Алания» уступила «Ротору» в матче 37-го тура ФНЛ, «Факел» обыграл «Металлург»
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Сегодня, 15 мая, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Алания» принимала «Ротор». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На шестой минуте 11-метровый реализовал полузащитник Андреа Чуканов.

В другом матче ФНЛ сыграли астраханский «Волгарь» и томская «Томь». Команда из Томска одержала победу – 3:0. На 32-й минуте счёт открыл защитник Денис Дуарте. На 71-й минуте отличился другой защитник – Сергей Обивалин. Через четыре минуты Обивалин оформил дубль.

Ещё в одном матче первого российского дивизиона встретились липецкий «Металлург» и воронежский «Факел». «Факел» победил – 2:1. На 35-й минуте забил защитник Аслан Дашаев. На 43-й минуте взятием ворот отметился хавбек Олег Дмитриев. На 57-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Металлурга» Владлен Бабаев.

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Чуканов – 6' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 3
Томь
Томск
0:1 Дуарте – 32'   0:2 Обивалин – 71'   0:3 Обивалин – 75'
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Дашаев – 35'   0:2 Дмитриев – 43'   1:2 Бабаев – 57'
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