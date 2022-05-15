«Алания» уступила «Ротору» в матче 37-го тура ФНЛ, «Факел» обыграл «Металлург»

Сегодня, 15 мая, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Алания» принимала «Ротор». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На шестой минуте 11-метровый реализовал полузащитник Андреа Чуканов.
В другом матче ФНЛ сыграли астраханский «Волгарь» и томская «Томь». Команда из Томска одержала победу – 3:0. На 32-й минуте счёт открыл защитник Денис Дуарте. На 71-й минуте отличился другой защитник – Сергей Обивалин. Через четыре минуты Обивалин оформил дубль.
Ещё в одном матче первого российского дивизиона встретились липецкий «Металлург» и воронежский «Факел». «Факел» победил – 2:1. На 35-й минуте забил защитник Аслан Дашаев. На 43-й минуте взятием ворот отметился хавбек Олег Дмитриев. На 57-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Металлурга» Владлен Бабаев.
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