«Динамо» гарантировало себе медали чемпионата России сезона-2021/2022
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Московский ЦСКА уступил «Краснодару» в матче 29-го тура РПЛ (0:1). Таким образом, столичное «Динамо» гарантировало себе медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России – армейцы и «быки» лишились шансов обойти бело-голубых в последнем туре.
«Динамо» имеет в своём активе 53 очка и разыграет второе и третье места с «Сочи», который также набрал 53 очка. «Краснодар» (49) и ЦСКА (47) не смогут обойти команду Сандро Шварца и сочинцев в борьбе за медали.
Напомним, чемпион России был определён досрочно – им стал «Зенит», набравший 65 очков в 29 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 30-м туре РПЛ «Динамо» и «Сочи» встретятся в очном матче, по итогам которого и будут распределены итоговые места в тройке лидеров.
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