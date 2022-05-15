Экс-игрок «Зенита» Стрепетов не включил Дзюбу в список легенд клуба

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов не включил нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбу в список легенд клуба.
«Генеральный директор Медведев ведет переговоры с Артёмом, который рассматривает ряд вариантов. Очень хорошие слова сказал Александр Иванович: «Мы ищем лучший вариант для продолжения карьеры Артёма». Это означает, что «Зенит» рассматривает для нападающего и другие клубы. Решение будет приниматься совместно Дзюбой и клубом.
Какой клуб в Европе может стать идеальным для Дзюбы? Артём уже опытный футболист. Его знают как голеадора российского футбола. Мы не берём пример молодого Головина и его переезд в «Монако». Ему подходит команда Черчесова, также очень заинтересована «Црвена Звезда» и ряд клубов РПЛ. Думаю, что три-четыре клуба с удовольствием бы увидели Артёма в своей команде.
Стал ли Дзюба легендой «Зенита»? Артём поцеловал эмблему «Зенита», когда переходил в команду. Ему сказали: «Артём, тогда нужно забить два десятка мячей». Нападающий всё перевыполнил. Он вошёл в историю как бомбардир. Его связка с Азмуном была лучшей в российском чемпионате. Артёму удалось много футбольных рекордов. Он топовый футболист.
Нужно понимать разницу между тем, как войти в историю и быть легендой. Ими были Завидонов, Бурчалкин, Казачёнок, связка Аршавин – Кержаков. Это легенды наши. Мы их любим по всем показателям. Артём внёс глубокий вклад в историю «Зенита». Это никуда не денется», – приводит слова Стрепетова «Спорт день за днём».
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