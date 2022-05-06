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Трансферы-2022, РПЛ: Артём Дзюба может перейти в «Црвену Звезду» — почему он готов к отъезду, контракт с «Зенитом»

А ведь Дзюба реально может сорваться в Сербию! В РПЛ его ничто не держит
Дмитрий Зимин
Возможный трансфер Дзюбы в «Црвену Звезду». Мнение
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Уже всё выиграно, почему бы не устроить эксперимент?

Сразу обозначим: я не верю, что Артём Дзюба вдруг рванёт в Сербию. И происходящее сейчас – красивый спектакль. Так ведь часто бывает, когда высокооплачиваемому игроку предлагают переподписаться на скромных условиях. Футболистом сразу начинают интересоваться в Сербии, Бразилии, Англии – любых странах мира. Всё это лишь часть переговорной кампании: клуб хочет по-максимуму сбить зарплату, а сторона игрока – её поднять.

Плюс ещё месяц назад Дзюба точно не хотел менять «Зенит» на другой клуб: он выходил в старте, помогал и точно заслужил остаться. Но что могло случиться за это время?

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Самое важное – Артём, вероятно, не наиграл на автоматическое продление договора. В 2020-м он подписал соглашение по схеме 2+1. И чтобы остаться до 2023-го, нужно было провести 70 процентов времени во всех матчах. У него не вышло. Значит, та самая опция, которая наверняка подразумевала хорошую зарплату, не активируется. Сейчас, насколько я понимаю, «Зенит» хочет заключить с 33-летним нападающим новый контракт. Вероятно, на два года, но с сильным понижением зарплаты. Конечно, Дзюбе это не нравится. И логично, что он недоволен.

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А что мы знаем о Сербии? Руководство «Црвены Звезды» очень хочет забрать Дзюбу. И дать ему не только максимальную зарплату, но и роль лидера. Гендиректора клуба Звездана Терзича описывают как очень деятельного человека, который точно не будет третьей стороной в переговорном процессе. И если он заявил об интересе, значит, переговоры уже идут на серьёзном уровне.

В чём может быть мотивация Дзюбы? В элементарной усталости от РПЛ. Здесь он провёл всю карьеру и побывал в самых разных ситуациях: прошёл путь от ненависти в «Спартаке» до обожания всей страны, от «Томи» и «Арсенала» до четырёх чемпионских титулов. И все – в качестве важного игрока. Эмоционально это выматывает. Особенно когда перестаёшь насыщаться – все знают, как для Артёма важно быть лидером, как ему нужно чувствовать свою значимость. В «Зените» этого больше нет. И самое грустное – больше никогда не будет.

В РПЛ почти нет амбициозных команд, которые бы его забрали. Разве что «Сочи», но там не готовы обслуживать дорогостоящие контракты. Поэтому вариант с Сербией и обрастает серьёзностью: там – вероятная Лига чемпионов, роль лидера, эмоции и пункт в карьере об игре в Европе. Да, не в самом сильном чемпионате, но смена обстановки нередко идёт на пользу. Для сербов это подписание наверняка станет историческим событием. Они по-прежнему смотрят на РПЛ как на большого брата. А Дзюба для них – настоящая звезда.

Я не верю в этот переход, но если он состоится – то большой респект Артёму. Сорваться в другую страну на закате – это очень сильный шаг.

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