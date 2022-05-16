Скаут «Эвертона»: могли подписать Холанда за € 70 тыс., но думали, он перестанет забивать

Брайан Кинг, являющийся скаутом английского «Эвертона» и занимающийся поиском молодых футболистов в скандинавском регионе, рассказал о том, что клуб мог подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в возрасте 15 лет.

«Мы следили за ним в возрасте 15 лет и могли бы заполучить его за компенсацию в размере € 70 тыс. Но из-за того, что он был таким молодым и таким большим, мы думали, что, когда он станет старше и другие игроки тоже станут больше, он потеряет свою эффективность.

Но этого не произошло. Он просто стал ещё сильнее, ещё быстрее и ещё лучше», — приводит слова Кинга Marca со ссылкой на The Times.

Напомним, норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

Лучшие моменты Холанда в составе дортмундской «Боруссии»: