Скаут «Эвертона»: могли подписать Холанда за € 70 тыс., но думали, он перестанет забивать

Брайан Кинг, являющийся скаутом английского «Эвертона» и занимающийся поиском молодых футболистов в скандинавском регионе, рассказал о том, что клуб мог подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в возрасте 15 лет.
«Мы следили за ним в возрасте 15 лет и могли бы заполучить его за компенсацию в размере € 70 тыс. Но из-за того, что он был таким молодым и таким большим, мы думали, что, когда он станет старше и другие игроки тоже станут больше, он потеряет свою эффективность.
Но этого не произошло. Он просто стал ещё сильнее, ещё быстрее и ещё лучше», — приводит слова Кинга Marca со ссылкой на The Times.
Напомним, норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Лучшие моменты Холанда в составе дортмундской «Боруссии»:
- 16 мая 2022
-
07:49
-
07:42
-
04:47
-
04:43
-
03:58
-
03:28
-
03:07
-
02:44
-
02:35
-
02:23
-
01:50
-
01:49
-
01:23
-
01:13
-
01:07
-
01:04
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 15 мая 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:24
-
23:15
-
23:15
-
23:13