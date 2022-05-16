«ПСЖ» предпочитает подписать Погба, а не одноклубника Головина

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо предпочитает усилить полузащиту французского клуба футболистом «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, а не хавбеком «Монако» Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».

29-летний Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но в 19 лет он бесплатно перешёл в туринский «Ювентус», за который успешно выступал до 2016 года. Тогда манкунианцы выложили за его переход € 105 млн.



В нынешнем сезоне Погба в 27 матчах во всех турнирах забил гол и отдал девять результативных передач. Соглашение полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

22-летний Тчуамени является также одной из приоритетных целей «Реала». На счету Орельена Тчуамени участие в 49 матчах за «Монако», в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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