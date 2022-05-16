Ал. Мостовой: кому и что Дзюба должен доказывать в 33 года? В России он уже всё доказал

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба «всё доказал» в России.
«Дзюбе доказывать уже ничего не надо. Кому и что доказывать в 33 года? В нашей стране он уже всё доказал.
Он вчера со «Спартаком» вышел на 15 минут, и сразу у «Зенита» поменялась игра со «Спартаком». Это как пример, когда многие говорят: «Зенит» играет навесами». «Зенит» не играл, а потом начал швырять мячи на него на 30-40 метров, Дзюба выигрывать начал, и всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче». До этого также СМИ писали об интересе к игроку со стороны сербской «Црвены Звезды».
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