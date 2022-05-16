Мостовой — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»: в 33 года выбираешь финансы, комфорт

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Если «Зенит» не продлевает, то Артём может спокойно найти себе команду. Если говорить о турецком чемпионате, то он достаточно высокого уровня и команды там хорошие. Кто знает, сможет ли он там стать лидером нападения. Артёму всё-таки уже 33: в таком возрасте не выбираешь игровые качества — здесь выбираешь финансовые условия и комфорт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Metaratings сообщил о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче» по окончании нынешнего сезона. Ранее СМИ также сообщали об интересе к форварду со стороны сербской «Црвены Звезды».