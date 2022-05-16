Мостовой — о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»: в 33 года выбираешь финансы, комфорт

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».
«Если «Зенит» не продлевает, то Артём может спокойно найти себе команду. Если говорить о турецком чемпионате, то он достаточно высокого уровня и команды там хорошие. Кто знает, сможет ли он там стать лидером нападения. Артёму всё-таки уже 33: в таком возрасте не выбираешь игровые качества — здесь выбираешь финансовые условия и комфорт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее Metaratings сообщил о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче» по окончании нынешнего сезона. Ранее СМИ также сообщали об интересе к форварду со стороны сербской «Црвены Звезды».
- 16 мая 2022
-
15:45
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:32
-
14:19
-
14:13
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:12
-
12:57
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:11
-
11:54
-
11:51
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:11
-
11:07
-
10:45
-
10:43
-
10:37
-
10:28