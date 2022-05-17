Сака – о поражении в матче с «Ньюкаслом»: я просто не могу поверить, что мы так сыграли

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался после поражения в матче с «Ньюкаслом» (2:0) в матче 37-го тура английской Премьер лиги сезона-2021/2022.

«Испытываю огромное разочарование. Я просто не могу поверить, что мы так сыграли сегодня. Мы проигрывали борьбу за мяч, первыми не успевали на подборы. Мы плохо сыграли. Просто полное разочарование по всем аспектам. Теоретически это ещё не конец, мы всё ещё можем занять более высокую позицию в таблице, но уже упустили две отличные возможности сделать это. Так что, это просто позор», — приводит слова Саки официальный сайт «Арсенала».

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Напомним, после 37 туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков, и за тур до финиша чемпионата отстаёт на два очка от четвёртого места, которое занимает «Тоттенхэм».