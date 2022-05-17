Каррагер: в будущем Артете ещё припомнят это поражение «Арсенала» в игре с «Ньюкаслом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, высказался о поражении лондонского «Арсенала» в выездной игре предпоследнего тура чемпионата Англии от «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Игра с «Ньюкаслом» была ужасна. Хоть я и являюсь большим сторонником Микеля Артеты и этого подбора игроков, но со временем ничего не меняется, мне надоело говорить одно и то же об «Арсенале». Меня уже самого начинает тошнить от этого.

Раньше нам нравилось наблюдать за молодыми игроками в этой команде, что давало им определённые поблажки. Даже болельщики клуба смирились с тем, что «Арсенал» не претендует на награды, но непопадание в Лигу чемпионов может стать для них ударом.

Показывать такой удручающий футбол в первом тайме и ничего не изменить после перерыва – тут дело даже не в результате, а в качестве игры. Игроки «Арсенала» были ужасны с самой первой минуты. Я думаю, что это проблема не только этого сезона и в будущем такой результат ему ещё могут припомнить. В этом сезоне у «Арсенала» было большое преимущество – отсутствие еврокубковых игр в недельном цикле, и они не сумели воспользоваться этим», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Самые яркие покеры в АПЛ.

Напомним, после 37 туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков и за тур до финиша чемпионата отстают от четвёртого места, которое занимает «Тоттенхэм», на два очка. «Ньюкасл» с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.