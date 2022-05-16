«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» и отстал от «Тоттенхэма» на два очка в гонке за место в ЛЧ

Сегодня, 16 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне в рамках матча 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 55-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Арсенала» Бен Уайт. На 85-й минуте Бруно Гимарайнс удвоил преимущество хозяев поля.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Крэйг Поусон.

После 37 туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков и за тур до финиша чемпионата отстают от четвёртого места, которое занимает «Тоттенхэм», на два очка.

«Ньюкасл» с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у которого 90 очков.