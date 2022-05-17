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Черевченко: я отдохнул и готов принять команду РПЛ. У меня также есть варианты за рубежом

Черевченко: я отдохнул и готов принять команду РПЛ. У меня также есть варианты за рубежом
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу своего будущего.

«Как правильно вы сказали, я решил взять паузу. Я этого не скрывал и писал, что до лета я никакие варианты рассматривать не буду. Да, сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на родину, перезарядился и готов со своим тренерским штабом принять команду из Премьер-Лиги или не исключаю, что придётся уехать в зарубежную команду. У меня есть и варианты ближнего зарубежья, вчера только общался по телефону. Три дня назад общался с людьми, которые предложили дальнее зарубежье.

Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что всё привычно. Если ехать за рубеж, то это другой чемпионат, другой менталитет и надо будет потратить время на адаптацию, но я этого не боюсь», — приводит слова Черевченко «Спорт-экспресс».

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