Черевченко: я отдохнул и готов принять команду РПЛ. У меня также есть варианты за рубежом

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу своего будущего.
«Как правильно вы сказали, я решил взять паузу. Я этого не скрывал и писал, что до лета я никакие варианты рассматривать не буду. Да, сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на родину, перезарядился и готов со своим тренерским штабом принять команду из Премьер-Лиги или не исключаю, что придётся уехать в зарубежную команду. У меня есть и варианты ближнего зарубежья, вчера только общался по телефону. Три дня назад общался с людьми, которые предложили дальнее зарубежье.
Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что всё привычно. Если ехать за рубеж, то это другой чемпионат, другой менталитет и надо будет потратить время на адаптацию, но я этого не боюсь», — приводит слова Черевченко «Спорт-экспресс».
- 17 мая 2022
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:33
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:02
-
08:56
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:05
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:36
-
06:36
-
06:22
-
06:15
-
05:55
-
05:45
-
05:38
-
05:21
-
05:07
-
04:56
-
04:15
-
04:04
-
03:09
-
02:50
-
02:34
-
02:16
-
02:14