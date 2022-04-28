Терюшков: «Химки» выплатили долги экс-тренеру команды Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб выплатил долги бывшему главному тренеру команды Игорю Черевченко.

«Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба. Подмосковные «Химки» с 28 очками идут на 13-й позиции в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58). Действующий чемпион России — «Зенит».