Терюшков: «Химки» выплатили долги экс-тренеру команды Черевченко
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб выплатил долги бывшему главному тренеру команды Игорю Черевченко.
«Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба. Подмосковные «Химки» с 28 очками идут на 13-й позиции в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58). Действующий чемпион России — «Зенит».
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