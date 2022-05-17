Фердинанд: Роналду останется в «МЮ» и поможет тен Хагу перезапустить клубную культуру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, какая роль будет отведена португальскому форварду Криштиану Роналду в команде под руководством нового тренера Эрика тен Хага.

«Я на 100% уверен, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Его наследие в клубе изменится – он будет не только оставлять след на поле, но и играть значимую роль в формировании культуры клуба и во влиянии на молодых игроков.

Новый тренер захочет реализовывать свои идеи через конкретных игроков, одним из которых будет Роналду по очевидным причинам – он обладает самоотверженностью, усердием и сильным характером. К тому же Криштиану сделал заявление, по которому понятно: он хочет, чтобы Эрик тен Хаг преуспел в «МЮ».

Тен Хаг должен перезапустить клубную культуру «МЮ», и ему нужны опытные солдаты для выполнения этой цели. Я всегда говорил, что «Манчестер Юнайтед» должен иметь игроков, не только капитана, которые помогают культивировать клуб изо дня в день», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Неприятные поступки Криштиану Роналду: