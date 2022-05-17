Источник: Гбамен покинет ЦСКА по окончании сезона
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Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, сразу после домашней игры с «Ростовом» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги Гбамен вылетит во Францию. Армейцы не планируют продлевать отношения с футболистом. Теперь руководство москвичей нацелится на поиск опорного полузащитника с навыками игры в атаке.
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
Напомним, Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи. Свой гол игрок забил в ворота «Рубина».
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