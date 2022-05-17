Тчуамени, скорее всего, не перейдёт в «Реал» летом

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени не перейдёт в мадридский «Реал» летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрис Хокинс в своей социальной сети.

По информации источника, тренер испанского клуба Карло Анчелотти заинтересован в приобретении француза, однако в ближайшее время Орельен может стать футболистом «сливочных», только если кто-то из игроков центра поля «Королевского клуба» получит травму. Однако в долгосрочной перспективе хавбек может пополнить стан мадридцев.

22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



В текущем сезоне в 47 матчах во всех турнирах Тчуамени забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Монако» истекает в 2024 году.