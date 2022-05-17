Тчуамени, скорее всего, не перейдёт в «Реал» летом

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени не перейдёт в мадридский «Реал» летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрис Хокинс в своей социальной сети.
По информации источника, тренер испанского клуба Карло Анчелотти заинтересован в приобретении француза, однако в ближайшее время Орельен может стать футболистом «сливочных», только если кто-то из игроков центра поля «Королевского клуба» получит травму. Однако в долгосрочной перспективе хавбек может пополнить стан мадридцев.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В текущем сезоне в 47 матчах во всех турнирах Тчуамени забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Монако» истекает в 2024 году.
- 17 мая 2022
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