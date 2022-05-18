Хавбек «Ливерпуля» Милнер — о борьбе за титул АПЛ: что бы ни случилось, мы гордимся собой

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1) высказался о борьбе за победу в чемпионате.



«Это особая команда, особенный клуб. Мы боремся до конца и продолжаем идти вперёд. У нас была перезагрузка в январе, мы сильно отставали. Команде была необходима ментальная перезагрузка.



«Манчестер Сити» — невероятная команда, с которой можно бороться. Что бы ни случилось, мы гордимся собой. Всё, что мы можем сделать, — это попытаться одержать победу в заключительном туре. Мы пойдём до конца», — приводит слова Милнера Sky Sports.



«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).

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