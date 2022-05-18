Чемпион АПЛ сезона-2021/2022 определится в последнем туре

Чемпион английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 будет определён в заключительном, 38-м туре.



Возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 37 туров «Манчестер Сити», набравший 90 очков. Шансы на титул сохраняет и «Ливерпуль», в активе которого 89 очков. В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», а «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном». Обе встречи пройдут 22 мая и начнутся одновременно — в 18:00 мск.



«Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет команду Стивена Джеррарда. При равенстве очков титул завоюет команда с лучшей разницей мячей. За 37 туров «Манчестер Сити» забил 96 голов и пропустил 24 мяча — +72, а «Ливерпуль» отметился 91 забитым мячом и пропустил 25 голов — +66. Если «Манчестер Сити» уступит «Астон Вилле», а «Ливерпуль» выиграет у «Вулверхэмптона», трофей достанется мерсисайдцам.