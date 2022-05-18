Клопп: победа над «Саутгемптоном» — заслуга игроков, иначе ответственность была бы на мне

54-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о победе над «Саутгемптоном» (2:1) в выездном матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Наше выступление с девятью изменениями в составе – просто выдающееся! Я увидел невероятную игру от ребят, которые были далеки от своих лучших игровых кондиций, но я уверен, что, если бы мы вышли на матч составом, который провёл 120 минут в финале Кубка Англии – всё было бы гораздо хуже.

Меня удивили реакция и менталитет команды при счёте 0:1. Мы все были немного возмущены, так как нам казалось, что перед взятием ворот был фол, но ребята быстро успокоились. В этом плане у меня никогда не было подобного подбора игроков – они все подбадривали друг друга и не опускали руки. Затем «Ливерпулю» удалось сравнять счёт, хотя моментами игра не находилась под нашим контролем, а после мы вышли вперёд и всё стало нормально.

Лучшая игра, невероятная работа футболистов, девять замен в составе. Всё это сработало благодаря игрокам. Если бы это не сработало, 1000% ответственности лежало бы на мне», — приводит слова Клоппа BBC.

Самые яркие покеры в АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (40) находится на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).