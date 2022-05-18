У Матипа самый низкий показатель проигранных матчей среди игроков со 100+ встречами в АПЛ

30-летний камерунский защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отметился впечатляющим статистическим достижением после победы «мерсисайдцев» над «Саутгемптоном» (2:1) в выездной игре 37-го тура чемпионата Англии.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», Матип проиграл всего в 8% матчей (10 из 125) английской Премьер-лиги, что является лучшим показателем среди 1081 футболистов, которые провели хотя бы 100 матчей в турнире.

При этом отмечается, что «Ливерпуль» выиграл все восемь матчей чемпионата Англии, в которых забивал Матип.

Самые яркие покеры в АПЛ.

Напомним, Матип стал игроком английского клуба, перейдя на правах свободного агента из «Шальке-04» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 42 матча во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал две голевые передачи.