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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: во сколько матч финала Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: во сколько матч финала Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» (Франкфурт) — «Рейнджерс» (Глазго). Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».

Игру обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Срджан Йованович (Сербия).

Напомним, на стадии 1/2 финала «Айнтрахт» по сумме двух матчей обыграл «Вест Хэм» (2:1, 1:0), а «Рейнджерс» оказался сильнее «РБ Лейпциг» (0:1, 3:1).

Лига Европы. Финал
18 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Комментарии
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