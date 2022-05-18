Дмитрий Черышев: прощальный ужин Дениса, где собрались четыре человека. Что за бред?

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи о прощальном ужине, который его сын устроил для партнёров по команде.



«Что вы бред читаете! Пацаны пошли покушать. Это что за прощальный ужин, где собрались четыре человека? Что за бред? Будущее Дениса? Без комментариев», — цитирует Дмитрия Черышева «Спорт-экспресс».



Напомним, Черышев перешёл в «Валенсию» из мадридского «Реала» на правах аренды в феврале 2016 года, а летом покинул клуб. Через два года полузащитник вернулся в «Валенсию», перейдя на правах аренды из «Вильярреала». В 2019 году клуб выкупил контракт российского футболиста.



В нынешнем сезоне 31-летний Черышев принял участие в 16 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу.

«Эспаньол» — «Валенсия». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур: