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Радимов: все атакующие иностранцы, которые есть в «Зените», с отрывом сильнее Языджи

Радимов: все атакующие иностранцы, которые есть в «Зените», с отрывом сильнее Языджи
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в «Зенит».

«Я до конца не знаю, это трансферная политика. Но все атакующие иностранцы, которые есть в «Зените», сильнее Языджи. С отрывом сильнее.

Купить футболиста и сгноить его на скамейке запасных? Купить редко играющего футболиста и заплатить за это деньги? Малком, Вендел, Клаудиньо, Юри Алберто – вся атакующая группа сильнее Языджи. Плюс он подвержен постоянным травмам», – цитирует Радимова «Спорт день за днём».

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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