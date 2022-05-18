Силкин — об интересе к Тюкавину: часто агенты выдают желаемое за действительное

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина из клуба.
«Насчёт Европы не знаю. Агенты очень часто выдают желаемое за действительное. Было много примеров, когда ребята уходили и терялись из виду. Вспомните Ивана Соловьёва, который пошёл в «Зенит». Последний раз видел его в Воронеже.
Считаю, что от добра добра не ищут. Тюкавин — воспитанник «Динамо», там на него рассчитывают. В каждом матче его выпускают. У него есть игровое время. Чтобы на что-то претендовать, надо подтягивать реализацию. Стать полноценным футболистом. Да, у Константина был неплохой старт, он немало забивал. Но, чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду.
В СССР было так: раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав. Нужно было быть Олегом Блохиным, Андреем Кобелевым или Игорем Колывановым, чтобы было иначе. Тюкавин — старательный малый. Но ему не надо делать неправильных телодвижений.
Одного ли уровня Тюкавин с Кобелевым и Колывановым? Нет. Он старательный парень, имеет очень хорошие качества для нападающего, открывается вперёд. Таких действительно немного. Но торопиться не надо. От перехода в другую команду он может многое потерять», — цитирует Силкина «RT на русском».
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