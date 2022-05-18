Агент Тюкавина: есть два серьёзных предложения — из России и Европы

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложениях, поступающих его клиенту.



«У нас действующий контракт с «Динамо», мы его выполняем и с большим уважением относимся к клубу и его генеральному директору Павлу Пивоварову. Когда Костя выходит на поле, он забивает, обостряет, полностью отрабатывает свой контракт. Претензий к нему нет. В Европе в 18–20 лет люди выходят и играют постоянно, у нас немного другой менталитет.



Есть два серьёзных предложения от хороших клубов. Одно — из России, другое — из Европы. Но до финала эту тему не обсуждаем. Костя хочет завоевать серебро и трофей, сейчас нужно сосредоточиться на футболе. Даже с самим Тюкавиным мы предложения не обсуждаем на этом этапе. Его отец некоторые нюансы знает, этого достаточно.



Когда речь идёт о реально серьёзном клубе, всё организовывается вообще без проблем, все вопросы быстро решаются. Но в любом случае последнее слово за «Динамо», с которым у нас есть действующий контракт и которое владеет правами на игрока. Костя уважает клуб, за который выступает, и готов к любому варианту развития событий», — цитирует Сафонова «РБ-Спорт».