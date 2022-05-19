«Айнтрахт» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории

«Айнтрахт» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.
Немецкий клуб сегодня стал победителем Лиги Европы, обыграв в послематчевой серии пенальти шотландский «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен), и получил путёвку в ЛЧ.
В этом сезоне в чемпионате Германии «Айнтрахт» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 34 играх.
Напомним, что в матче между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.
Обслуживала встречу словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Ему помогали ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.
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