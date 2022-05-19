«Айнтрахт» завоевал четвёртый международный трофей за свою историю

В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.



Победа в Лиге Европы стала четвёртым международным трофеев для клуба из Франкфурта. Последний их титул на международной арене был Кубок УЕФА в 1980-м году. То есть, 42 года назад. Также они выиграли Кубок Интертото в сезоне-1966/1967 и и Кубок Альп в 1967-м году.



Напомним, что в матче между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.