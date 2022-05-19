«Эвертон» победил «Кристал Пэлас», проигрывая после перерыва со счётом 0:2

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Кристал Пэлас». Финальный свисток зафиксировал на табло счёт 3:2 в пользу хозяев поле.
Игроки орлов открыли счёт в игре на 21-й минуте — отличился Жан-Филипп Матета, ему ассистировал Эберечи Эзе. Затем Джордан Айю укрепил преимущество гостей. Во втором тайме подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграться — забили Майкл Кин и Ришарлисон соответственно. Победный гол на счету Доминика Калверта-Льюина.
После 37 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ириски» набрали 39 очков. «Кристал Пэлас» с 45 очками находится на тринадцатой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидирует в английском национальном первенстве.
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