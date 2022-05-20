Комличенко заявил, что «Ростов» хочет выкупить его у «Динамо»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что руководство клуба намерено выкупить его контракт у московского «Динамо» по окончании арендного соглашения. Напомним, аренда Комличенко в «Ростове» рассчитана до конца нынешнего сезона.
«Что будет с моим будущим? Пока не знаю, после матча с ЦСКА решим. Хочу ли я остаться? Посмотрим. Завтра матч, после и решим. У меня желание завтра выиграть у ЦСКА. Поживём — посмотрим.
Руководство «Ростова» выразило желание оставить меня в Ростове после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
В сезоне-2021/2022 Комличенко провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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