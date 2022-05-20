«Спартак», «Зенит» и ЦСКА отпустят лидеров? 10 ожидаемых трансферов РПЛ

В эти выходные завершится очередной сезон РПЛ. Летнее трансферное окно ещё не открыто, однако оно уже обещает быть жарким. По слухам, сразу несколько игроков сборной России могут сменить клубы. Также есть информация о возможном переезде некоторых российских футболистов за границу. Рассказываем, какие уходы могут состояться этим летом в нашем чемпионате.

Магомед Оздоев, «Зенит»

Контракт Оздоева с «Зенитом» истекает летом и продлён не будет. 29-летний полузащитник практически не играл в текущем сезоне из-за растяжения боковой связки колена – на его счету 203 минуты в 12 матчах чемпионата России. Тем не менее Оздоев внёс свою лепту в чемпионство «Зенита» и в выступления в Лиге чемпионов: весной он отметился голом в ворота «Краснодара» и ассистом в матче с «Ахматом», а осенью спас бело-голубых от поражения, положив классный мяч «Челси» в добавленное время.

На замену Оздоеву в «Зенит» вернётся из аренды Кирилл Кравцов. 19-летний полузащитник проводит вторую половину сезона в «Нижнем Новгороде», где получил рекордное для себя время в РПЛ (900 минут в 10 матчах). Там же Кирилл отметился первыми результативными действиями – сделал передачу в игре с «Ростовом» и забил «Локомотиву». Стоит отметить, что арендное соглашение Кравцова с «Нижним Новгородом» рассчитано до лета 2023 года, но «Зенит» вернёт его раньше.

Артём Дзюба, «Зенит»

На днях стало известно, что Дзюба прекратил переговоры с «Зенитом» о новом контракте, а генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил, что до 31 мая сине-бело-голубые выступят с заявлением по нападающему. С большой долей вероятности форвард сменит команду – продолжить карьеру Артём может в Европе, сообщалось об интересе к нему «Црвены Звезды» и «Фенербахче». Нет никаких сомнений, что при выборе будущего клуба для Дзюбы будут важны три фактора: игровое время, уровень чемпионата и участие команды в еврокубках. Если сербам экс-капитан сборной России уже вроде бы отказал, то деталей переговоров с «Фенербахче» пока нет.

Артём Дзюба Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Турецкий клуб – отличный вариант для продолжения карьеры. Во-первых, это новый вызов — показать себя в Европе. Во-вторых, есть возможность сыграть в Лиге чемпионов («Фенербахче» стартует с квалификации). В-третьих, Дзюбе по силам выиграть конкуренцию у нападающих турецкого клуба Сердара Дурсуна и Эннера Валенсии. Россиянин получит шанс сыграть в одной команде с Месутом Озилом (если тот, конечно, не покинет клуб из-за конфликта).

Маттео Кассьерра, «Сочи»

Колумбиец провёл отличный сезон за «Сочи»: настрелял 11 голов и сделал пять результативных передач в 21 матче. В марте он остался в России в надежде на то, что благодаря «Сочи» сможет уехать в Европу. Действительно, Кассьерра может стать новичком финалиста Лиги Европы.

«Рейнджерс» определённо нуждается в нападающем. Кассьерра очень интересен клубу. Руководство «Рейнджерс» уже связывалось с «Сочи». Джованни ван Бронкхорст прекрасно знаком с этим игроком», – сообщил комментатор Роман Нагучев.

С главным тренером «Рейнджерс» нападающий пересекался в чемпионате Нидерландов: ван Бронкхорст тренировал «Фейеноорд», а Кассьерра выступал за «Аякс». «Посмотрим, покинет ли Маттео Россию летом. Всё зависит от того, как будут развиваться события. «Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», — прокомментировал информацию об интересе к Кассьерре его агент Мартин Араоз.

Юсуф Языджи, ЦСКА

Похоже, один из самых ярких после ухода Николы Влашича игроков ЦСКА покинет клуб. Языджи феноменально провёл весеннюю часть сезона, отметившись восемью голами в 10 матчах. Но из-за травмы спины турецкий полузащитник завершил сезон досрочно. Сообщается, что ЦСКА не намерен платить требуемые «Лиллем» € 11,5 млн за игрока: руководство армейцев не готово его выкупать. Между тем в начале мая агент Юсуфа с полной уверенностью заявлял, что Языджи останется в ЦСКА.

Юсуф Языджи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Возможный уход Бакаева в «Зенит» – очень неприятная история для «Спартака». Нет никаких сомнений, что после такого трансфера на руководство московского клуба обрушится шквал критики со стороны болельщиков красно-белых. Сейчас у Бакаева заканчивается контракт со «Спартаком», и, что самое главное, нет никаких переговоров о новом соглашении. Впрочем, нет пока договорённостей и о переходе Зелимхана в «Зенит».

Герман Ткаченко агент Зелимхана Бакаева «Спартак» сейчас не ведёт переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим всё нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется. Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт и мы делаем свою работу – изучаем рынок. Есть ли договорённость с «Зенитом»? Нет, такой договорённости нет».

В этом сезоне Бакаев провёл 35 матчей за «Спартак» во всех турнирах, но только в 22 встречах вышел на поле с первых минут. Часто не доигрывал до конца. И, судя по реакции Зелимхана, он не очень доволен, когда тренер снимает его с игры по ходу второго тайма.

Илья Кутепов, «Спартак»

Защитник дебютировал за «Спартак» зимой 2012 года. За девять сезонов в Премьер-Лиге он сыграл 93 матча, а рекордное время на поле провёл при Массимо Каррере в чемпионском сезоне-2016/2017. С тех пор Кутепов больше лечится – его последнее появление было в 2021 году. Летом у защитника заканчивается контракт, и «Спартак», судя по всему, не собирается его продлевать, несмотря на уход Самуэля Жиго в «Марсель». Стоит отметить, что для полной коллекции трофеев Кутепову не хватает Кубка России. За проведённое в «Спартаке» время Илья выиграл чемпионство, Суперкубок России, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата.

Илья Кутепов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Алан Дзагоев, ЦСКА

В последние дни вокруг ЦСКА много разговоров, в частности, относительно будущего Дзагоева. Сам игрок опроверг слухи о завершении карьеры: «У меня даже мысли не было заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА». Несмотря на заявление 31-летнего полузащитника, СМИ пишут о его уходе из команды. Если Дзагоев всё же покинет ЦСКА летом, то рискует не провести 400-й матч за красно-синих. Сейчас у Алана 397 игр, 77 мячей и 93 голевые передачи.

Юрий Жирков и Павел Мамаев, «Химки»

Как стало известно «Чемпионату», два зимних новичка «Химок» покинут клуб летом. На двоих Жирков с Мамаевым провели всего четыре матча (167 минут) и ничем не отметились. «Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», — сказал источник «Чемпионата».

Юрий Жирков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Решения все будут после 21 мая, после 30-го тура. До этого времени ничего по данным вопросам не предпринималось и не будет. Наша задача — игра со «Спартаком» и завершение чемпионата. После этого с теми игроками, у которых истекают контракты, мы будем садиться и разговаривать о дальнейших взаимоотношениях с клубом», — прокомментировал возможный уход игроков член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Гамид Агаларов, «Уфа»

Контракт Агаларова с «Уфой» истекает в конце 2022 года, однако нет сомнений, что летом Гамид будет выступать за новый клуб. Лучший бомбардир РПЛ с 19 голами может отправиться не только в топ-команду РПЛ, но и за границу. Сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» заинтересован в форварде, но клуб не устроила цена за российского футболиста. «Уфа» рассчитывает получить за игрока минимум € 3 млн, а также прописать различные бонусы.

Отец футболиста Руслан Агаларов так прокомментировал новости о турецком варианте: «Не знаю, откуда эта информация. Первый раз её слышу. Всю ту информацию, которую выдаёт пресса, я слышу от прессы. Я стараюсь в первую очередь думать о том, что есть игры и концовка чемпионата. Основная задача футболистов «Уфы» — выйти из этой непростой ситуации».

В тексте использовались цитаты «РБ Спорт», Metaratings, «Матч ТВ», и телеграм-канала «Инсайды от Карпа».