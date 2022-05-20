ЦСКА подписал новый контракт с 35-летним Кириллом Набабкиным
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Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о подписании нового контракта с защитником Кириллом Набабкиным. Новое соглашение между 35-летним футболистом и армейцами рассчитано до конца следующего сезона.
Набабкин — воспитанник «Спартака». Профессиональную карьеру защитник начал в футбольном клубе «Москва». В декабре 2009 года Кирилл пополнил состав ЦСКА, за который принял участие в 270 матчах, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекало в конце сезона.
Вместе с ЦСКА Набабкин по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды Кубок страны.
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