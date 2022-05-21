Лэмпард — о будущем «Эвертона»: мы должны стать лучше

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказал своё мнение о результатах клуба и перспективах на следующий сезон.

«Есть много решений, которые должны быть приняты. Мы должны попытаться улучшить свои результаты.

Мы оказались в этом положении, потому что заслуживали этого. Но мы должны усиленно работать и добиваться лучших результатов.

Хотим поднять клуб как можно выше. Мы должны поднять его выше, я должен. Я должен усиленно работать в предсезонке.

Можем ли мы сделать состав более сбалансированным? Я верю, что можем. Важно, чтобы мы работали быстро. Сейчас у нас есть спортивный директор Кевин Телуэлл, у нас есть правление, которое заинтересовано в том, чтобы попытаться получить максимальную отдачу от этого проекта.

Мы не хотим быть так низко в следующем году, но мы понимаем, что, если мы не предпримем необходимых шагов, то это будет невозможно, приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

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