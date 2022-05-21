«Акрон» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче заключительного тура ФНЛ

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал тольяттинский «Акрон». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 57-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Акрона» Владимир Марухин. На 76-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровск», который успешно реализовал нападающий тольяттинской команды Артём Делькин. На 90-й минуте защитник «Акрона» Никита Чистяков установил итоговый счёт встречи.



«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и завершил розыгрыш турнира на 4-м месте, в зоне стыковых матчей. Тольяттинский «Акрон» (58) поднялся на 7-е место. «Алания», идущая следом в таблице, отстаёт на одно очко и ещё не провела свою игру последнего тура.