ЦСКА — «Ростов»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».



ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Медина, Гбамен, Заболотный, Эджуке.



Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Елеев, Бруно Фукс, Ахметов, Тарба, Багринцев, Яковлев, Ушаков.



«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Мухин, Сильянов, Мелёхин, Тугарев, Глебов, Сухомлинов, Полоз, Комличенко.



Запасные: Песьяков, Поярков, Лангович, Фольмер, Мельников, Николаев, Голенков, Турищев, Нтумба.