«Краснодар» — «Ахмат»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Стежко, Исаенко, Жилкин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Литвинов, Газинский, Якимов, Мацукатов, Ильин, Сергеев, Самко.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Карапузов, Швец, Садулаев, Умаев.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Харин, Иналкаев, Конате, Себай.
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