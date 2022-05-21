«Краснодар» — «Ахмат»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».



«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Стежко, Исаенко, Жилкин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.



Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Литвинов, Газинский, Якимов, Мацукатов, Ильин, Сергеев, Самко.



«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Карапузов, Швец, Садулаев, Умаев.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Харин, Иналкаев, Конате, Себай.