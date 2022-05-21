«Динамо» — «Сочи»: Кассьерра оформил дубль, сочинцы ведут со счётом 3:1

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречается с «Сочи». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».



«Сочи» забил свой третий мяч на 40-й минуте матча – автором гола стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший дубль. Нападающий убежал один на один с Лещуком и ударом низом переиграл голкипера бело-голубых. «Сочи» ведёт со счётом 3:1.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Динамо» в 29 матчах набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (53) — на третьем месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».