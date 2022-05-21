Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» обыграл «Арсенал» и сохранил прописку в РПЛ

«Урал» обыграл «Арсенал» и сохранил прописку в РПЛ
Комментарии

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» встречался с екатеринбургским «Уралом». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

«Урал» открыл счёт в матче на 31-й минуте, забил Рафал Аугустыняк, реализовав пенальти. В эпизоде с назначением 11-метрового был удалён игрок «Арсенала» Евгений Марков, который выбил мяч с ленточки ворот руками. На 33-й минуте «Урал» удвоил преимущество, гол забил Даниэль Мишкич. «Арсенал» отыграл один гол на 42-й минуте игры. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала».

«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Тульская команда покидает элитный дивизион российского футбола, «Урал» сохраняет прописку в РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Аугустыняк – 31' (пен)   0:2 Мишкич – 33'   1:2 Кайнов – 42'
Удаления: Марков – 30' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022