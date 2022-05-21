«Зенит» проиграл на выезде «Нижнему Новгороду», пропустив гол с пенальти

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе «Нижний Новгород» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимал «Зенит». Хозяева одержали победу — 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Николай Калинский.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 65 очков в 30 матчах. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (33) — на 11-м месте.